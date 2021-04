Le Plessis-Robinson est géant. Après la victoire du match aller à Saint-Nazaire (0-3), le PRVB a fait abstraction de la réaction de la formation ligérienne et de la pression pour récidiver avec un succès maîtrisé (3-0). La joie était immense dans les rangs robinsonnais, car en plus du titre de champion de France de Ligue BM, le PRVB accédera la saison prochaine à la Ligue AM. Historique