Après avoir fini en tête de son championnat et en ayant réuni le budget pour être éligible, l’ACBB Handball évoluera en poule « fédérale » cette saison

Le gymnase Paul Souriau, régulièrement appelé « le chaudron » par ses adversaires, verra défiler les meilleures équipes de N1. Consécration du travail mené par l’entraîneur Olivier Le Bail et ses équipes depuis tant d’années : « On a obtenu ce qu’on a mérité, on a la chance d’avoir le soutien de la ville et c’et beaucoup de fierté d’être à ce niveau-là », relève le coach boulonnais. Nonobstant ce statut de petit poucet de ce championnat, le club francilien nourrit aucun complexe : « On arrive avec beaucoup d’humilité et l’ambition de revendiquer notre jeu », poursuit-il, ravi du recrutement opéré cet été avec notamment l’arrière d’un arrière expérimenté en provenance de Sélestat (Da Silva). Dans un championnat qui s’annonce terriblement relevé avec des équipes qui lorgnent sur la montée en Proligue (Annecy, Mulhouse), des valeurs sûres de la division (Hazebrouck, Saintes) et des équipes franciliennes costaudes (Elite Val d’Oise, PSG B, Tremblay B), la formation boulonnaise aura toutefois fort à faire pour rester à ce niveau. Premier test révélateur ce samedi avec un déplacement en Charente-Maritime pour défier Saintes.