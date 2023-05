Vainqueur de son dernier match hier soir, le VHB a rempli son contrat avec une première place et une montée acquise en N1. Un couronnement logique pour la formation de Seine-St-Denis qui a dominé de la tête et des épaules son championnat. Fortunes diverses en revanche pour trois clubs franciliens, qui seront en N3 la saison prochaine : Paris Sport Club, Draveil et Ivry.