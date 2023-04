Trois clubs franciliens joueront un barrage le 30 avril avec l’espoir de rejoindre les clubs d’ores et déjà qualifiés pour les 1/16e de finales. L’obstacle sera difficile à l’extérieur pour Versailles et Ris-Orangis qui joueront à l’extérieur, respectivement contre Le Creusot et Grand Dôle. Enfin, Plaisir aura une belle carte à jouer contre Saint-Claude.