Malgré le revers contre Billère hier soir à Boisramé (25-31), Pontault-Combault finit bien quatrième et aura l’avantage du terrain sur le barrage retour contre Frontignan Thau. De son côté, Tremblay pouvait nourrir beaucoup de regrets après le nul contre Nancy. La troupe de Chérif Hamani devra passer par la case barrages – contre Caen – pour espérer voir le Final Four de Dijon les 3 et 4 juin.