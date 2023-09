La formation courbevoisienne a longtemps malmené l’escouade chartraine avant de s’incliner avec les honneurs (16-24). Le RC Courbevoie méritait mieux qu’une deuxième défaite en deux matchs.

Le RCC a mis à mal les ambitions chartraines dimanche à Jean Bouin

La rencontre entre Courbevoie et Chartres ne donnait pas comme favori l’équipe courbevoisienne. La formation emmenée par Thibaut Neumann, a démontré une remarquable performance en inscrivant le premier essai au bout de la deuxième minute de jeu (7-0, 2e). Face au dur labeur côté franciliens répond la ténacité et l’engagement des Euréliens. Au terme d’une première période plein d’empoigne lors d’un match délocalisé exceptionnellement à Jean-Bouin, le promu commençait à croire en l’exploit (13-7, 40e).

Des regrets et beaucoup de frustration

Si le RC Courbevoie campait sur ses positions, il ne fallait pas plus de deux minutes pour que les Chartrains ne renversent la vapeur en marquant deux essais en l’espace d’un instant, à la 63e et 65e minutes. Nonobstant un ultime baroud d’honneur, Courbevoie finissait par s’incliner sobrement, sans réussir à chiper un bonus défensif (16-24). Un deuxième revers terriblement rageant mais source de promesses pour la suite, comme le concède Thibaut Neumann : « Je suis fier de notre équipe. Nous pensions être le petite poucet de la poule puisque nous étions en Fédérale 2 l’année dernière. Nous avons eu les occasions pour gagner, mais malheureusement on s’est fait rattraper, échouant dans la quête du bonus défensif. Nos deux premiers matchs contre Drancy et Chartres étaient des gros morceaux. On s’est fait plaisir malgré la défaite. »

COURBEVOIE – C’CHARTRES : 16-24 (13-7)

Arbitre : M. Wattiez

Spectateurs : 800

Courbevoie : 1E Essadi (2e) ; 1T Giraud (2e) ; 3P Giraud (21e, 36e, 58e)

C’Chartres : 3E Blanc (26e), Cissé (62e), Stafford (65e); 3T Bordoli (26e, 62e, 65e) ; 1P Stafford (80e)

Carton jaune : C’Chartres : Stafford (39e)

Courbevoie : Barriuso Malando (Amon, 43e), Bensaid Perret (Monlouis Bonnaire, 55e), Frion – Lopez Surjus, Cuoq – Sarres, Cramont (De Labaca, 61e), Goedard (Annecou Falaguet, 31e) – Ortoli (Bernard, 78e), Croze – Essadi (Boussagol, 64e), Nicolas, Lamure (Le Ber, 74e), Giraud – Corno

C’Chartres : Futeu Youtcheu (Boucherie, 65e), Schlienger (Cissé, 48e), Diamé (Halavatau, 53e) – Ludick, Silla (Alberto, 53e) – Gautier (Di Salvatore, 53e), Hamiaux (Maury, 64e), Bibi Biziwu – Blanc (Vaidie, 38e), Bordoli – Jorba Jorge, Stafford, ichambre Ranemachise, Camara (Tawalo, 60e) – Louvet