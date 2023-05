Jusqu’au bout, Rueil et Maisons-Alfort auraient pu espérer la montée. Pas maître de leur destin à l’orée de la dernière journée, les deux formations qui ont gagné leur ultime de la saison n’ont pas réussi à monter sur la première marche de leur poule. La montée en N1 a été décroché par Rouen et Thionville. En bas de tableau, Le Chesnay et Montfermeil sont relégués à l’étage inférieur.