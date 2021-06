Après avoir acquis brillamment sa place en Ligue AM sur le plan sportif en remportant le titre de champion de Ligue B, le PRVB a acquis le droit d’accéder pour la première fois de son histoire à la Ligue AM. Un gros travail de budget a été mis en place par le club des Hauts-de-Seine pour ainsi remplir le cahier des charges de la LNV afin de jouer au plus haut-niveau. La sentence est tombée le 22 juin dernier : la LNV a refusé l’accession du Plessis-Robinson, signifiant au club altoséquanais qu’il avait jusqu’au 16 juillet pour trouver une solution au sujet de sa salle non conforme, faute de quoi le PRVB resterait dans l’antichambre. Le club a fait savoir par un communiqué sur ses réseaux sociaux qu’il fustigeait cette décision. Le feuilleton ne fait que commencer.