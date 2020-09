Volley – Elite F (poule B) – Beaucoup d’attentes autour de Clamart, Levallois et Villejuif

Le championnat va attaquer le week-end du 26 septembre avec un derby entre Clamart et Malakoff. Le point sur les ambitions des quatre clubs franciliens.

Retrouvez le guide complet d’Elite Féminine

Dans cette poule B, on retrouve les quatre clubs franciliens : Clamart, Malakoff, Villejuif et Levallois. En haut du panier, on devrait retrouver Evreux, Sens et Clamart. Une nouvelle fois, le club clamartois aura les arguments de viser les play-offs, malgré un effectif quelque peu en reconstruction avec les pertes de Ménet-Haure, Giordano ou encore Narbonne. L’expérience devrait peser dans la balance afin que la troupe de François-Xavier Garnon reste compétitive. Le haut du tableau, c’est l’ambition affirmée de Levallois qui au gré d’un recrutement fort alléchant – Caleyron-Steux, Joffrin, Ebangwese, Bikatal – risque fort d’être un outsider aux dents longues. Après un dernier exercice délicat, Villejuif a tout changé ou presque – nouvel entraîneur (Berriri), 8 arrivées pour 6 départs – pour tenter de se stabiliser à ce niveau : « Avec des joueuses de très bon niveau, nous avons les moyens de nous mêler à la lutte pour les play-offs », a lancé l’entraîneur de l’USV Mehrez Berriri. La mission s’annonce cornélienne pour Malakoff, qui a conservé son ossature de la saison dernière, sans véritablement se renforcer. Le club des Hauts-de-Seine qui va connaître sa première saison à ce niveau va sans doute devoir payer pour apprendre.