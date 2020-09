Volley – Elite F – Il faudra « plus de temps » à Clamart pour être compétitif

Après de nombreux changements cet été, le club clamartois attaque la saison avec moins de certitudes, mais toujours de l’ambition. Entretien avec François-Xavier Garnon, le coach francilien, à la veille d’un match amical contre Evreux.

Comment sentez-vous votre équipe cette saison :

« C’est une formation renouvelée à 50% avec notamment une nouvelle passeuse, ce qui va donc par rapport aux dernières saisons demander un peu plus de temps pour voir Clamart compétitif. Toutefois, c’est super excitant en tant que coach de repartir sur de nouvelles bases avec de nouvelles joueuses.

L’objectif reste toutefois toujours les play-offs ?

Oui, mais avec un championnat plus dense (de 8 à 10 équipes par poule) et au regard des recrutements de nos adversaires – je pense à Evreux, Levallois ou encore Sens – le championnat paraît très ouvert. Entre 5 et 6 équipes peuvent espérer les play-offs ».

Découvrez le guide volley pour vous accompagner toute la saison : tous les effectifs, transferts et ambitions.