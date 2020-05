Volley – Elite F (transferts) – Du lourd à Levallois : Joffrin et Bikatal débarquent

Après un dernier exercice compliqué, le club de Levallois Sporting Club souhaite retrouver un peu de grandeur la saison prochaine. En tout état de cause, leur recrutement à fier allure. Renseignements pris auprès de l’entraîneur Frédéric Havas, six recrues sont à l’ordre du jour. La première arrivée avec Caleyron-Steux, en provenance de Paris St-Cloud (LAF) donnait déjà un aperçu des ambitions du club des Hauts-de-Seine. Et voilà que c’est deux joueuses professionnelles, évoluant au poste de réception-attaque qui garniront l’effectif du LSC : Alexia Joffrin (Mougins, LAF) et l’internationale camerounaise Simone Bikatal (Bordeaux-Mérignac, Elite).

Si les départs restent pour le moment confidentiels, l’ossature de Levallois sera solide, avec également les apports de la centrale Santita Ebangwese, qui arrive de l’Université de Syracuse, la réceptionneuse-attaquante Elsa Amintas qui évoluait il y a une saison à Paris St-Cloud (N2) et la libéro prometteuse Blanche Laurent, en provenance de Chaville-Sèvres (N2).