Volley – Elite F – Villejuif change tout ou presque

Avec cinq départs pour six arrivées, le club de l’US Villejuif a décidé de changer en profondeur son effectif pour la saison prochaine. Après un dernier exercice compliqué – 15 défaites en 15 matchs – le club val-de-marnais a changé d’entraîneur avec l’arrivée de Berriri. A l’heure actuelle, cinq départs sont actés : Pieri (Sens), Dragovic (Sens), Chimisanas, Guigo, Koné. Une seule arrivée est officielle avec Pauline Giordano, en provenance de Clamart. Par ailleurs, seulement quatre joueuses de la saison passée porteront les couleurs de l’USV : Chloé Le Senechal, Clémence M’Bala, Ines Jeauneau et Nahida Amardjia. Kostovic et Giaoui n’ont pas encore donné leur réponse définitive.