Volley – Elite F – Frédéric Havas (Levallois) : « Le potentiel est en train d’éclore »

Surprenante deuxième de la poule B d’élite, la formation des Hauts-de-Seine a les arguments pour décrocher la qualification en play-offs. La sagesse reste toutefois de mise

Avec une série de cinq succès de rang, dont une dernière victoire significative avant la trêve face à Bordeaux (3-2), le Levallois Sporting Club ne cesse d’aiguiser de la curiosité. Si le recrutement annonçait du lourd, restait à le traduire sur le terrain. Ces dernières semaines, la mayonnaise a bien pris, comme l’atteste le coach francilien Frédéric Havas : « L’équipe a bien évolué depuis le début de saison. On a pris le chemin qu’il fallait, c’est positif, mais ce qui est important c’est que je trouve que nous avons encore une marge de progression importante. Le potentiel est en train d’éclore, cela génère des bons résultats ».

La Ligue AF ? un objectif encore loin

Avec 24 points pris sur 30 possibles, la première partie de saison a été une franche réussite. De quoi espérer briguer un des trois accessits pour les play-offs : « Ce serait une belle récompense, mais on fera les comptes à la fin. Ce que je souhaite c’est que l’équipe progresse, on a un mois de janvier très important à négocier », poursuit Frédéric Havas. Et quid d’une montée en Ligue AF en cas de confirmation, même si des écuries comme Evreux et Quimper ont des structures plus solides pour y parvenir : « La Ligue AF, ce n’est pas l’objectif du club cette saison », conclut le coach altoséquanais.