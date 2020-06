Rugby – Top 14 – Le retour de Gonzalo Quesada au Stade Français

Vainqueur du Top 14 en 2015 et du Challenge Européen en 2017, l’Argentin Gonzalo Quesada est de retour au club de son cœur. Il sera épaulé par Laurent Sempéré et Julien Arias, qui s’étaient chargé de l’interim depuis le début de 2020 afin de laisser le club de la capitale en Top 14. Depuis le Covid-19 est passé par là et a rebattu toutes les cartes. A la tête de Jaguares en Argentine, Gonzalo Quesada a été invité par ses dirigeants à regarder de près des propositions, pour décharger le club argentin financièrement. Si bien que le Stade Français s’est saisi de l’aubaine pour ramener au bercail celui qui a déjà fait gagner le club et qui humainement et sportivement est très apprécié. Le Stade Français a annoncé via un communiqué le plaisir de retrouver Quesada (46 ans) «pour démarrer un nouveau cycle et renouer avec la réussite sportive».