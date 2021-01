Rugby – Top 14 (J15) – Le Stade Français surclassé par Toulon

Les Parisiens se sont largement inclinés à Toulon (35-13). Réduit à quatorze dès la fin de la première mi-temps, le Stade Français n’a pas pu limiter la casse et offre le bonus offensif à un concurrent direct.

Ils ont manqué de tout, de discipline, d’agressivité positive et d’efficacité. Touts ces ingrédients nécessaire pour rivaliser contre une équipe du top 6 évoluant à domicile. Au coup d’envoi, le Stade Français était loin d’être favori. Tenter de s’imposer à Toulon, invaincu depuis quinze matches à domicile avec une équipe remanié, la tâche s’annonçait difficile. Quarante minutes plus tard, réduit à quatorze avec douze points de retard la tâche s’annonçait maintenant impossible. Même à quinze lors de la première mi-temps, les joueurs de la capitale se sont fait dominer par les locaux. Un essai de Carbonel et de Toeava ont permis aux Toulonnais de faire le break dès la 30e minute. Juste avant la sirène, Nicolas Sanchez est exclu après un déblayage à l’épaule.

Paris hors du top 6

L’ouvreur argentin avait pourtant l’occasion de se montrer, lui qui est habituellement le remplaçant de Joris Segonds. En seconde période, Paris va de nouveau encaisser deux essais. En fin de rencontre, Lester Etien sauvera l’honneur en inscrivant un essai, mais insuffisant pour empêcher les Varois de s’imposer facilement avec le bonus offensif. Pour la première fois de la saison, le Stade Français est légèrement décroché avec cinq points de retard sur la 6e place. Au 8e rang du classement après la fin de cette journée, les joueurs de la capitale devront absolument prendre des points face à Castres (10e) dimanche prochain s’ils veulent recoller au wagon de tête.