Rugby – Top 14 (J7) – Le Stade Français écrase Toulouse et se remet dans le droit chemin

Le Stade Français a remporté son premier match de la saison à Jean Bouin, après deux défaites consécutives. Les joueurs de la capitale se sont largement imposé 48 à 14, avec le bonus offensif. Grâce à ce succès, les Parisiens remontent au 6e rang.

Jamais le Stade Français n’avait autant dominé Toulouse dans l’ère moderne. Hier soir, les Parisiens ont mis tout les ingrédients nécessaires pour rendre une copie parfaite face à un Stade Toulousain très largement handicapé par l’absence de ces internationaux. Une entame de match archi-dominatrice a permis aux Parisiens de se mettre sur le chemin de la victoire. Au terme du premier quart d’heure, les hommes de Gonsalo Quesada avaient déjà inscrit trois essais (Delbouis, Coville et Danty) synonymes de bonus offensif. Contrairement face au Racing 92, les joueurs de la capitale ne se sont pas relâchés et n’ont pas donné l’occasion à leurs adversaires de revenir dans le match. Les Parisiens ont réussi à corriger les erreurs commises la semaine dernière, notamment l’indiscipline (15 contre 11). Les coéquipiers de Yoann Maestri ne se sont cette fois, pas enfermés dans une bataille de ruck en jouant le plus souvent au large en profitant de la vitesse de Naivalu et des largesses de la jeune défense toulousaine.

Premier ballon, premier essai pour Percillier

Juste avant la mi-temps, un maul emmené par Latu finit dans l’en-but toulousain, ce qui permet au Stade Français de mener 28-7 à la pause. La deuxième période est moins maîtrisée, plus de relâchement de la part des Parisiens. Les hommes de Gonzalo font des fautes de main et sont plus pénalisés. Les joueurs de la capitale concrétisent leur domination par deux essais marqués par Gabrillagues et le jeune Percillier. Ce dernier, entré en jeu pour la première fois en Top 14 inscrit un essai pour son premier ballon. Symbole du manque de concentration en deuxième mi-temps, les Toulousains finissent le match en inscrivant un essai sur la sirène. Avec cinq points empochés hier soir, les Parisiens grimpent à la sixième place du classement du Top 14. La semaine prochaine, le club de la capitale se déplacera à Montpellier, mais d’ici là, le Stade Français peut voir la vie en rose.