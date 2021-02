Volley – N2 / N3 – La FF Volley compte bien terminer les championnats

La Fédération française de Volley-Ball a annoncé ce jeudi son plan pour reprendre la compétition à compter de début avril. Ainsi, le président de la FFVB Eric Tanguy souhaite « une reprise des entraînements possible pour tous début mars et une reprise des compétitions de Nationale 2 et 3 le deuxième week-end d’avril ». La compétition s’en tiendrait au calendrier des matchs allers, une formule de saison qui avait été envisagée lors de l’Assemblée générale, en septembre 2020, en cas de nouveau confinement.