Volley – Elite/N2/N3 – Accession confirmée pour Malakoff et le PUC, aucune descente

Après l’annonce la semaine dernière par la FFVB de l’arrêt des championnats nationaux, tout en validant les montées et descentes, restait plus qu’à connaître les modalités. Selon le retour officialisé lundi dernier de la Commission Centrale Sportive, la FFVB arrêtera les championnats à l’issue de la phase aller pour la N2 et N3. Et pour les championnats Elite, les résultats de la saison régulière seront pris en compte. En tout état de cause, comme Malakoff dominait déjà son championnat de N2F et le PUC le sien en N2M à mi-parcours, les deux formations évolueront dont en élite la saison prochaine. En revanche, il n’y aura aucune descente en élite, N2 et N3