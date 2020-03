Volley – CDF M (Final Four) – La FFVB reporte le Final Four

En raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, le Final Four de la Coupe de France masculine de volley-ball, programmé ce week-end a été reporté à une date ultérieure. « La crise du Covid-19 avec ses aléas quotidiens rend l’organisation du Final Four de la Coupe de France des clubs professionnels par nos clubs organisateurs, le RC Cannes et les Spacer’s de Toulouse particulièrement difficile et incertaine », indique ainsi la FFVB, via un communiqué. A Toulouse, les deux demies finales masculines programmées vendredi devaient opposer Tours à Paris et Poitiers à Toulouse et la finale se jouer le samedi.