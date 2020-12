Rugby – Top 14 (J11) – Le Stade Français poursuit son renouveau

Le Stade Français s’est imposé sur le plus petit des écarts dimanche soir face à Toulon (24 – 23). Grâce à ce succès face à un concurrent direct aux phases finales, Paris recolle au RCT à la 4e place.

Paris a terminé son apprentissage et a retenu la leçon. Après avoir craqué dans les dernières minutes face au Racing et à Lyon, le Stade Français a cette fois tenu non sans quelques frayeurs. À trois secondes de la sirène, sur une mêlée parisienne, l’arbitre siffle un bras cassé en faveur des Toulonnais. L’histoire semble se répéter mais quelques secondes plus tard, M. Raynal renvoie les acteurs aux vestiaires après un en avant des sudistes. Tout avait bien commencé pour les Parisiens après l’hommage pour Christophe Dominici. À la 11e minute, Lester Etien, lance les hostilités sur une combinaison après une mêlée. Un symbole pour l’ailier floqué du numéro 11, celui porté par Christophe Dominici tout au long de sa carrière. Quelques minutes plus tard, Joris Segonds inscrit son 4e drop de la saison pour donner de l’air aux Parisiens. Comme souvent avec le Stade Français, la première partie du premier acte est réussi, mais la deuxième partie est plus compliqué.

Segonds au top

Sergio Parisse, fait mal à son ancien club. Sur une touche injustement donné aux Toulonnais à cinq mètres de l’en but, l’ancien capitaine parisien récompense un gros travail du pack des rouges et noirs en franchissant la ligne à la 25e minute. Juste avant la pause, le RCT passe devant les Parisiens grâce à un essai de Tolofua. Mais au retour des vestiaires, le paquet d’avant dirigé par Latu fini dans l’en but toulonnais, le Stade Français reprend l’avantage d’un petit point. S’en suit un chassé-croisé et un duel de buteur entre Joris Segonds et Baptise Serin. Le numéro 10 parisien remportera son match face à son homologue puisque l’ancien Aurillacois maintiendra son équipe devant au tableau d’affichage. Les hommes de Gonzalo Quesada reviennent à la hauteur des Varois avec 28 points, autant que Lyon et Clermont. Ces quatre équipes sont ex-aequo à la 4e place. Paris conclut bien cette première phase de championnat avant deux semaines de pauses et deux matchs de coupe d’Europe face à Benetton et Cardiff.