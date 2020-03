Comme annoncé par SportsCo IDF la semaine dernière, les championnats nationaux vont être bouleversés la saison prochaine après l’arrêt des championnats cette saison décidés par la FFHB, eu égard à la crise sanitaire. Ainsi, la Commission Nationale d’Organisation des Compétitions a annoncé via un communiqué de presse hier soir le plan de route pour la saison prochaine et confirmait les montées et descentes de cette saison :

N1M :

De 4 poules de 12 équipes ▶ 1 poule de 14 équipes (VAP) et 3 poules de 13 équipes

N2M

6 poules de 12 équipes ▶ 6 poules de 13 équipes

N3M :

8 poules de 12 équipes ▶ 8 poules de 12 équipes

N1F :

4 poules de 12 équipes ▶ 4 poules de 14 équipes

N2F :