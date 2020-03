Hand – N1/N2/N3 – La FFHB actera l’arrêt définitif des championnats nationaux

La Fédération Française de Handball (FFHB) annoncera dans la semaine l’officialisation de la fin des championnats nationaux (N1-N2-N3).

Selon nos sources, il a été décidé au sein de la FFHB lundi 23 mars d’arrêter les championnats nationaux (N1-N2-N3). En raison du Covid-19, ces derniers ne reprendront pas. C’est une certitude et elle sera officialisée dans le courant de la semaine. La Commission organisation des compétitions (COC) en présence notamment du DTN Philippe Bana, a acté selon nos éléments plusieurs directives sur cette exercice en cours. Tous les classements à l’issue de la dernière journée du championnat seront pris en compte. Tout n’est pas encore définitif, mais le scénario ci-dessous est le plus plausible à ce jour. Pour ce qui est des descentes en N2M et N3M, tout est encore en suspens.

Masculins :

N1M : seul le dernier des poules 2, 3 et 4 sera relégué.

N2M : chaque premier de poule accède à la N1 (Billère B, Granville, Lille, Sélestat B, Vesoul et Villeneuve-Loubet).

N3M : Chaque premier de poule monte.

Féminines :

N1F : chaque premier de la poule accède à la D2F (Rochechouart St-Junien, St-Michel, Entente Noisy-le-Grand/Gagny et Cannes). Les deux derniers descendent.

N2F : Les deux premiers de chaque poule montent en N1. Deux descentes actées.