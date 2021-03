Hand – Nationaux – La FFH siffle la fin des compétitions amateurs

Comme attendu, la Fédération française de handball (FFH) a annoncé par un communiqué de presse ce jour la fin de la saison sportive en raison de la crise sanitaire. Seuls les championnats de Starligue, Proligue, LBE et D2F sont d’actualité. « Pour la saison 2020/21, le bureau directeur de la FFHandball annonce l’arrêt de tous les championnats et coupes de handball amateur sur l’ensemble du territoire métropolitain. « Les montées et descentes » pour tous les niveaux amateurs sont gelées, hormis pour l’accession des deux équipes en statut VAP de National 1 masculine et pour la Division 2 féminine (championnat soumis à la dérogation ministérielle) ».