Fini Roissy Pays de France, place au HB Agglomération Roissy Pays de France 95. C’est la nouvelle appellation du club val-d’oisien, qui change de dimension. Les clubs de Goussainville Handball, Avenir de Survilliers Fosses Marly Handball et de Roissy Handball ne font plus qu’un.

Siakam, le gros coup

Pour matérialiser ce nouvel élan, le club du 95 s’est attaché les services de cinq joueurs : le pivot Romain Dubreuil (Prades-le-Lez, N3), l’ailier gauche Théo Desgardin (Tremblay B, N1), le demi-centre Joshua Leprince (Prades-le-Lez, N3), la gardien Hamdi Habacha (Caen B, N2) et surtout Erwan Siakam. L’ancien joueur de Dunkerque et Tremblay en Starligue revient en France. C’est le gros coup réalisé par les dirigeants du HB Agglomération Roissy Pays de France 95, qui a convaincu l’arrière gauche français de garnir ses rangs. Siakam revient après une pige d’un an du Dubaï après avoir évolué sous les couleurs d’Al Ahli, aux Emirats Arabes Unis.