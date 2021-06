Ce samedi du côté du Palais des Sports de Tremblay, quelques émotions sont à prévoir puisque Patrice Annonay et Erwan Siakam devraient sans doute disputer leur dernier match en professionnel, sous-réserve que le match reporté contre le PSG ne se dispute pas. En tout cas, ce sera assurément le dernier match à domicile pour les deux compères arrivés au club en même temps en 2016.

A 42 ans, Annonay ferme boutique

Dernier match à domicile pour Patrice Annonay et Erwan Siakam ce samedi contre le PAUC (crédit photo : Rémi Le Lan)

Le gardien martiniquais qui a fêté ses 42 ans en mai a décidé d’en finir avec une carrière magnifique, débutée à Angers-Noyant avant le grand chapitre avec le Paris Handball à compter de 2005. Au club parisien, Annonay y passe pas moins de 11 saisons, décrochant au passage trois titres de champion de France (2013, 2015, 2016) et trois Coupes de France (2007, 2014, 2015). Depuis 2016, il est à Tremblay, où il a été notamment champion de Proligue en 2017. Sa dernière sortie demain contre le Pays d’Aix sera teintée de nostalgie et d’émotion. Tout comme Erwan Siakam, qui après plus de 600 buts en Lidl Starligue va relever de nouveaux défis hors des terrains de handball. Le Lillois a remporté le titre de champion de France (2014), mais aussi la coupe de France (2011) et la coupe de la Ligue (2013) avec Dunkerque. Arrivé en Seine-St-Denis en 2016, Siakam a décidé à 33 ans de sortir par la grande porte.