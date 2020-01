Hand – N2M (J11) – Rueil, Massy (B) et St-Ouen-l’Aumône à l’affût

Avant la dernière journée de la phase aller prévue le week-end du 25/26 janvier, le point sur les clubs franciliens.

Dans la poule 3 très indécise, difficile d’établir un leadership, même si à l’heure actuelle c’est la formation de Lille Métropole qui domine les débats avec deux points d’avance sur la réserve de Massy et St-Ouen-l’Aumône. Lagny (5e) et le promu Montfermeil (7e) sont bien partis pour une saison tranquille. Maisons-Alfort (8e) devra être vigilant des réveils des deux relégables Serris Val d’Europe (11e) et le Stade Valériquais.

La poule 4 devrait se résumer à un duel entre Metz et la réserve de Sélestat qui ont déjà fait le trou en tête du championnat. Le promu Rueil (3e) tire son épingle du jeu sur le podium.