Hand – N1M – Une poule Elite avec le PSG (B) et l’Elite Val d’Oise

Alors que la FFHB a annoncé la composition de la poule Elite pour la saison prochaine, reste une incertitude après la rétrogradation administrative du SMV en N2. La saison 2019-2020 n’aura en effet pas épargné deux clubs frileux financièrement, puisque Grenoble et le SMV qui évoluaient encore il y a un an en Proligue ont été rétrogradés par la DNACG en N2 la saison prochaine. Avec l’accession de Angers et Sarrebourg en Proligue, et le règlement qui exigeait que le dernier (Grenoble) et l’avant-dernier (l’ACBB) seraient reversés dans les autres poules de N1, ils ne restent en état plus que 7 équipes en place : Gonfreville, Frontignan Thau, Vernouillet, Amiens, Caen, CPB Rennes et Pau.

Un championnat à 11 équipes ?

Alors que la saison prochaine est prévue une refonte du championnat de N1 avec cinq équipes de 12 équipes, la poule Elite verra de nouveaux néophytes, ceux classés aux deux premières places des poules 2 et 3 : PSG (B) et Bruges/Lormont pour la poule 2, Mulhouse/Rixheim et l’Elite Val d’Oise pour la poule 3. Ambitieux, le club du Val d’Oise devrait avoir le statut VAP la saison prochaine, avec Caen et Frontignan Thau. Avec 11 clubs, il reste une incertitude pour la 12e équipe