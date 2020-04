Hand – N1M – L’Elite Val d’Oise veut passer un cap

En s’offrant les services de Safwann Khoudar (ex-Entente Noisy-le-Grand/Gagny), le club du Val d’Oise aspire à moyen terme à retrouver le professionnalisme.

Après un bref passage en Proligue au cours de la saison 2016-2017, le club francilien (ex-Sannois St-Gratien) semble mettre tous les atouts de son côté pour renouer à terme avec le professionnalisme. En faisant signer un entraîneur professionnel – Safwann Khoudar, qui remplace Daniel Deherme, en partance à Billère – le club d’Elite Val d’Oise, fusion des clubs de St-Gratien Sannois, Plessis-Bouchard et Franconville, amorce un nouveau virage dans son histoire. Le fait de nommer l’ex-entraîneur de l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny (D2F) est tout sauf anodin : « Le challenge de l’Elite Val d’Oise ressemble sur quelques aspects à ce que j’ai fais chez les filles avec les Louves. L’objectif est de structurer le projet des clubs de St-Gratien, Plessis-Bouchard et Franconville, de faire des belles performances sur la N1 », souligne-t-il. Ce dernier qui a connu une première expérience chez les garçons cette saison – il était l’entraîneur adjoint à Nice en Proligue – souhaitait se lancer sur le secteur masculin à 100% au sortir de neuf années riches chez l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny : « J’ai vraiment pu observer toutes les évolutions du club et professionnel au cours de ces neuf ans. Il y a eu surtout une belle progression. Je suis fier de l’avancée du chemin et heureux de laisser l’Entente Noisy-le-Grand/Gagny en D2. Je quitte le club en laissant le club sain, avec un groupe rajeuni ».

L’Elite Val d’Oise en poule Elite

L’un des arguments qui a pesé dans la balance de tenter l’aventure val-d’oisienne pour Khoudar est de voir l’Elite Val d’Oise jouer dès la saison prochaine dans la poule 1, dite Elite, qui rassemble les meilleures équipes de la division : « La poule passant de 12 à 14 équipes, il y avait la place de disputer la poule Elite. Comme le club a fini à la 2e place de la poule 3, il y a de fortes chances qu’on se retrouve à jouer dans cette poule relevée et hyper intéressante à jouer sportivement ». Le maintien pour une première saison appellera sans doute des ambitions plus élevées dans les années suivantes.