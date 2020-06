Hand – N1M/N2M/N2F/N3M – La nouvelle formule pour la saison 2020-2021

Pour les amateurs de handball, la sortie des poules nationales en fin de semaine dernière a quelque peu surpris avec pour les 3/4 des championnats (N1M, N2M, N2F et N3M) deux groupes de 6 équipes dans la même poule. En effet, avec le Covid-19, la FFHB s’est voulu prudente, réfléchissant à tous les scénarios, y compris une saison avec seulement 10 dates.

La formule :

Première phase :

Chaque équipe de la « sous-poule A » se rencontrera pour des matchs allers-retours et de même pour celles de la « sous-poule B ». Au terme de ces 10 premières journées, un classement sera établi, de telle façon que si le championnat venait à nouveau à être interrompu en cours d’année, ce classement de la 10ème journée fera office de classement final.

Deuxième phase :

Les six équipes de la poule A rencontreront celles de la poule B pour des matchs allers. Si le championnat venait à s’arrêter entre ces journées 10 et 16, le classement à la journée 10 sera acté. Mais si tout est toujours opérationnel, les matchs retours pourront être joués et la saison ira à son terme.

Dernière éventualité possible, si les 10 premières journées ne sont pas atteintes, la saison blanche sera alors actée.

