Restant sur quatre succès sur les cinq dernières rencontres, l’ACBB a traversé la fin d’année avec une douce euphorie. Finissant premier de la phase aller avec 28 points, le club boulonnais est lancé pour atteindre son objectif de première place, synonyme de montée en poule élite. Avec une meute lancée à ses trousses – Vesoul, Tremblay (B), Belfort – l’ACBB devra être solide sur la seconde partie de saison pour éviter de fléchir : « On ne se focalise pas sur le classement, le leitmotiv est d’afficher le meilleur jeu possible pour nous mais aussi pour donner de l’émotions à notre fidèle public. On sait que nos rivaux voudront notre peau », résume l’entraîneur boulonnais Olivier Le Bail. L’ACBB s’appuie sur collectif investi d’une mission pour se forger une belle place dans la poule 4 : « Ce qui m’intéresse, c’est le terrain et la manière. Avec notre défense atypique basée sur beaucoup d’énergie nous permet d’avoir un jeu de transition huilé », reprend Olivier Le Bail. Pour rappel, le premier de chaque poule (2, 3, 4 et 5) s’affronteront en demi-finales des championnats de France.