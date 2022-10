Retrouvez les faits marquants de la 5e journée de N1.

Après quatre succès de rang, la réserve du PSG a connu son premier accroc, délaissant son fauteuil de leader. Le bourreau s’appelle Saintes qui a réussi à imposer sa loi et surtout canaliser la force de frappe parisienne (24-22). Dans la poule 2, trajectoire différente des clubs franciliens, où l’ACBB qui a réalisé le carton du jour contre la réserve de Nantes (42-24) se pose comme un candidat légitime à la première place, pour le moment occupée par le SMV. Derrière, les deux clubs essonniens Savigny et Massy, battus respectivement par Saint-Cyr (30-25) et Poitiers (27-34) n’arrivent pas à décoller. Enfin, dans la poule 3, derrière Metz et Amiens, on retrouve sur la 3e marche du podium Livry-Gargan, qui négocie très bien son début de saison. Dernière preuve en date, son succès acquis au forceps et au courage face à la réserve de Sélestat (30-29).