Hand – N1M (J1) – Les bons débuts du PSG (B), de l’Elite Val-d’Oise, Savigny, Livry-Gargan et Torcy

Retrouvez les différents résultats des clubs franciliens avec les déclarations de quelques entraîneurs.

Poule Elite :

Démarrage parfait pour la réserve du PSG et pour l’Elite Val d’Oise. Le premier nommé a capitalisé sur sa jeunesse insouciante et la force de frappe de Despreaux (10 buts) pour remporter la mise sur des Gonfrevillais en méforme (29-27). Au terme d’un autre bras de fer, l’Elite Val d’Oise a eu gain de cause sur le fil contre Bruges/Lormont (29-28) : « Je suis très heureux de bien débuter la saison, surtout au regard du contexte (5 cas Covid-19 pendant la préparation et 6 matchs amicaux annulés). Coup de chapeau aux joueur qui se sont battus jusqu’au bout », relatait Safwann Khoudar, le nouveau coach d’Elite Val d’Oise.

Poule 2 :

Le championnat débutait par un derby entre l’ACBB et Savigny, les deux seuls clubs franciliens de la poule. Dans un match, où chaque équipe a eu ses temps-forts, c’est Savigny qui s’est montré le plus costaud (25-28). L’entraîneur de Savigny Thomas Chabrerie affichait son soulagement : « On est dans les clous en première période mais le début de la seconde est catastrophique. Lorsque l’ACBB semble en position de gagne (21-15, 42e), les joueurs ont fait preuve de caractère pour revenir et gagner. Cela montre que nous avons un groupe plus solide que la saison dernière ». Son homologue Olivier Le Bail, ruminait le scénario : « On envisageait un autre départ, nous n’avons pas réussi à maintenir le rythme ».

Poule 3 :

La bonne nouvelle du week-end est venue de Torcy et Livry-Gargan. Pourtant malmené pendant plus de 40 minutes, Torcy a réussi à tirer son épingle du jeu sur la fin pour vaincre Gien (28-22) et prendre des points précieux : « C’est une belle prestation collective : abnégation et solidarité ont été les maîtres-mots », assurait le coach torcéen Marc Bouriot. Malgré une préparation amputée de nombreux éléments et matchs amicaux, Livry-Gargan a réalisé un départ prometteur en faisait la loi chez le promu Saint-Cyr (22-26). Dans un match rythmé, Créteil (B) n’a pas réussi à renverser la vapeur sur la fin contre Hazebrouck (27-25). Deux matchs ont été reportés en raison du Covid-19 : Ivry (B) – St-Ouen-l’Aumône et Réveil de Nogent – Granville.

Poule 4 :

En déplacement à Annecy, considéré comme l’épouvantail de la poule, la réserve de Tremblay s’est montré trop tendre à tous les niveaux (33-22) : « Nous avons pas été à la hauteur de ce que nous produisons en préparation. L’apprentissage continue et on doit jouer plus libéré », relevait l’entraîneur trembaysien Stéphane Imbratta.