Retrouvez les faits marquants dans les différentes poules de N1M.

En poule élite, la réserve du PSG continue d’imposer sa force. Le club parisien a sorti le grand jeu en dominant samedi soir en Seine-Maritime l’équipe de Gonfreville-l’Orcher (27-30). Un deuxième succès en autant de rencontres qui place le club parisien tout en haut. En revanche, le départ est pour le moment timide pour l’Elite Val d’Oise, obligé de partager les points avec l’ASPTT Mulhouse/Rixheim (32-32). Dans la poule 3, trois équipes se détachent avec Hazebrouck et les réserves de Massy et d’Ivry. Le MEHB a fait mal à Réveil de Nogent samedi soir (21-27) alors que les Ivryens l’emportaient à l’usure sur la réserve de l’USDK (29-26). Auteur d’un match de haut vol défensivement, Torcy a fait mordre la poussière à Lille Métropole (25-16) alors que dans les derbies franciliens, Livry-Gargan et Créteil (B) ont pris le meilleur respectivement sur Savigny (28-26) et St-Ouen-l’Aumône (32-26). Enfin dans la poule 4, l’ACBB se rassure en gagnant avec conviction sur le parquet de Folschviller (29-32).