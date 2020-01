Hand – N1M (phase aller) – Le PSG (B) invincible, l’ACBB rivalise, Livry-Gargan et Savigny à la bagarre

A deux semaines de la reprise de N1, tour d’horizon des clubs franciliens dans les poules 1, 2 et 3.

Dans un schéma où les deux premiers des poules 2,3 et 4 se qualifieront pour la phase finale du championnat de N1 et les deux derniers de ces trois poules descendent en N2, les clubs franciliens tirent leur épingle du jeu

Poule 1

C’est une saison bonus pour l’ACBB. Placé dans la poule 1 où aucune descente n’est à prévoir, le club boulonnais emmagasine de l’expérience face à des adversaires qui jouent la montée en Proligue. Après un début de saison difficile, le club du 92 a trouvé son rythme de croisière en décembre avec deux victoires à la clé. Son objectif : éviter la 12e et la 11e place pour conserver sa place dans la poule haute la saison prochaine.

Poule 2 :

C’est une véritable razzia que réalise la réserve du PSG, qui n’a égaré qu’un seul point depuis le début de saison. Le club de la capitale mène la danse avec trois points d’avance sur Bruges/Lormont et même six sur Lanester, de quoi viser haut cette saison. Niché solidement à la 5e place, Torcy est bien placé, à portée du podium. Avec trois succès, Livry-Gargan est hors de la zone rouge, mais ses 3 points d’avance sur le premier relégable C’Chartres incite à la grande prudence.

Poule 3 :

Dans cette poule à forte connivence francilienne (6 clubs), au terme de la phase aller, le combat s’annonce intense pour les deux tickets de phase finale. Pour le moment, il revient à l’Elite Val d’Oise et la réserve d’Ivry de les composter provisoirement. Mais derrière, l’ASPTT Mulhouse/Rixheim et Folschviller à un point sont à l’affût. Après un début de saison canon, Tremblay (B) s’essouffle (7e) tandis que le Réveil de Nogent (6e) repêché de dernière minute en fin de saison dernière réalise une première partie de saison de belle facture. Ils devraient sans problème renouveler leur bail à ce niveau. Pour Créteil (9e) et Savigny (10e) qui ont respectivement quatre et trois points d’avance sur la réserve Dunkerque et principal rival pour le maintien, ils devraient éviter de mauvaises surprises.