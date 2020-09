Hand – N1F – Alfortville, St-Michel et Serris Val d’Europe lorgnent sur les play-offs

Alors que le championnat de N1F commence le week-end prochain dans une configuration inédite, SportsCo IDF fait le point sur les forces en présence des six clubs franciliens.

Malgré son sésame sur le plan sportif pour la D2F, St-Michel a dû se résoudre à rester à ce niveau, faute de ressources financières suffisantes. Malgré tout, la troupe d’Alexandre Taillefer compte bien jouer les premiers rôles et accrocher l’une des deux premières places* d’une poule 3, où Angoulême est l’autre épouvantail. Au sortir d’un dernier exercice de belle facture (ndlr : troisième au moment de l’arrêt de la compétition), Alfortville qui s’est bien renforcé avec les arrivées de Mouton (Clermont, D2) et Vial (Pays d’Aix, N1), compte bien jouer le haut du panier de la poule 4, avec sans doute Rouen et Colombelles comme menaces principales. Pour Palaiseau, il s’agit de repartir sur de nouvelles bases avec Kheira Lakhdar à sa tête

Serris Val d’Europe veut confirmer

Malgré la perte de sa meilleure buteuse – Doucouré partie pour Le Havre en D2 – Serris Val d’Europe compte bien confirmer ses bonnes aptitudes pour viser la qualification dans la poule 5. En recrutant du côté de Noisy-le-Grand (Gilson, Dos Reis, Bellakhdar), le club du 77 aura de solides arguments dans un mini-championnat où l’on retrouve l’autre favori Lomme Lille, ainsi que Conflans et la réserve de St-Maur. Pour ces deux promus franciliens, il s’agira surtout de prendre des points précieux en perspective du maintien.

Retrouvez le guide complet de la National 1 féminine : effectifs, transferts et ambitions

Règlement 2020-2021 : Le championnat est constitué de 9 poules géographiques de 6 équipes.