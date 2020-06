Dès la saison prochaine, la Ligue des Champions – hommes et femmes – fait peau neuve. Ainsi, les 16 équipes en lice dont le PSG et le HBC Nantes seront partagées en deux groupes de 8. Après la phase de groupes, qui se disputera le mercredi et jeudi et non plus le week-end, les deux premières équipes seront qualifiées pour les quarts de finale. Les troisièmes, quatrièmes, cinquièmes et sixièmes disputeront les barrages.