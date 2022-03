Depuis une semaine, le Levallois Sporting Club (LSC) est assuré de la montée en N2. De surcroît, le club francilien réalise un parcours parfait avec 19 succès en autant de rencontres. Aucun club de la poule G n’a été en mesure de contrecarrer les plans du club francilien : « Jamais, je n’aurais imaginé un tel résultat. Avec un effectif composé de joueurs del’équipe de Levallois qui avait gagné le Trophée du Futur en 2015, on essaye de recréer une belle dynamique pour le club », assurait l’entraîneur Emmanuel Mavomo. Alors qu’une scission est à l’ordre du jour au plus haut-niveau, puisque le club des Métropolitains 92, club de Boulogne-Billancourt va déménager à Issy-les-Moulineaux, l’équipe actuellement en N3 sera la nouvelle locomotive de la ville de Levallois-Perret : « Maintenant que l’objectif de la montée est atteint, nous avons deux autres ambitions à atteindre : finir invaincu et marquer l’histoire ramenant le titre au club ».

« On vise la N1 à moyen terme »

Alors qu’un engouement croissant se fait sentir du côté du Palais des Sports Marcel-Cerdan (entre 300 à 400 spectateurs par match), le club ne souhaite pas s’arrêter en si bon chemin : « Le deal il est clair, les dirigeants souhaitent monter en National 1 le plus vite possible », assénait en guise de conclusion Emmanuel Mavomo.