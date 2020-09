Basket – NM3 – La N2 ? l’objectif affiché de Val de Seine et Levallois

A l’approche de la repris du championnat, retour sur les forces en présence des clubs franciliens.

Poule G :

Dès quatre clubs franciliens du groupe, Trappes semble l’équipe la mieux armée sur le papier pour viser le haut du tableau. D’ailleurs, l’entraîneur yvelinois Cyril Méjane l’a martelé : « Nous avons des ambitions élevées ». Avec des recrues intéressantes (Olanrewaju, Boune, Mitchell, Eale), le club du 78 a des arguments. Pour Bezons, l’argument est la stabilité du groupe. Le Chesnay/Versailles souhaite durer à ce niveau et compte réaliser une bonne première partie de tableau pour assurer ses arrières. Leitmotiv identique pour la réserve de Rueil, qui veut se maintenir.

Poule H :

Après une dernière saison à livrer une bataille sans merci, Ardres et Val de Seine sont une nouvelle fois taillés pour viser la première place. Mais attention cette saison, des outsiders pourraient avoir leur mot à dire, notamment la réserve du Paris Basket, désormais entraîné par Emmanuel Coeuret ou encore Charenton, souvent bien placé et qui aspire à terme à retrouver le 4e échelon national. Mais surtout Levallois, qui a clamé haut et fort son ambition de monter en N2 : « Depuis trois ans, le club essaye de monter en N2. On espère que cette année sera la bonne. Nous avons construit un groupe plus jeune pour apporter une nouvelle dynamique », assure l’entraîneur Emmanuel Mavomo. Pour Meudon et Marly-le-Roi, il s’agira avant tout d’assurer le maintien.

Poule J :

Dans cette poule de l’Est, difficile d’établir un pronostic, tant cela semble ouvert. Mais Coulommiers avec un recrutement prometteur (El Arabi, Pavlovic), Alfortville toujours placé mais jamais gagnant et Neuilly-sur-Marne seront des équipes à suivre de très près dans la course au haut de tableau. On ne peut exempter également Ozoir Val d’Europe, qui a réalisé un dernier exercice de belle facture. Le CSMF Paris, St-Maur, Le Mée et Marne-la-Vallée ont des envies de s’installer solidement en première partie de tableau.

