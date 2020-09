Basket – NM3 (J1) – Les réactions

Retrouvez tous les mardis les principales réactions des coachs franciliens.

Poule G

Cyril Méjane, entraîneur de Trappes, vainqueur de Bihorel (73-63) : « A -9 en début de troisième quart-temps, nous avons enfin mis plus d’intensité. Nous finissons fort face à un adversaire fatigué. C’est une victoire importante dans l’optique de la montée ».

Mathieu Ansart, entraîneur de Rueil, vainqueur de Fécamp (80-77) : « Je retiens le très bon visage de notre équipe sur la 2e période qui nous a permis de rattraper le débours du -11 points à la mi-temps ».

Poule H :

Laurent Jathières, entraîneur de Charenton, battu par Val de Seine (54-72) ; « Face à une grosse équipe de la poule et avec nos absences, il était difficile de rivaliser sur la durée ».

Emmanuel Coeuret, entraîneur du Paris Basket B, qui gagne contre la réserve de Gravelines (95-93) : « L’équipe a fait preuve d’une grosse qualité mentale mais il faudra resserrer les rangs car on ne pourra pas toujours marquer 95 points pour gagner ».

Poule J :

Sébastien Collet, entraîneur du Mée, battu à St-Maur (79-54) : « On est tombés sur une équipe très athlétique et on a eu peur d’attaquer. A nous de remettre le bleu de chauffe ».

Julien Bouet, entraîneur d’Ozoir, défait contre CSMF Paris (69-80) : « Nous avons été battus dans l’agressivité et la concentration. Nous étions pas prêt pour jouer 40 minutes ».

Mathias Ona Embo, entraîneur de Marne-la-Vallée qui gagné à Neuilly-sur-Marne (65-82) : « Bien qu’en rodage, on a été appliqués défensivement et cela a porté ses fruits ».