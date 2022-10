Après une troisième place la saison dernière, le Poissy Basket Association confirme cette saison avec un 6/6 à la clé et un potentiel clairement établi pour viser la montée.

On attendait le Pays de Fougères et le Poissy Basket Association aux premières loges et les premières journées accréditent cette thèse. Le PBA n’a jamais tremblé au moment de conclure chacune de ses partitions convaincantes et réalise pour le moment un sans-faute avec 6 victoires en autant de journées. Dernier exemple : la victoire en match décalé de la 6e journée hier au Palais des Sports Marcel-Cerdan contre le promu Levallois (49-61). En attendant des duels qui en diront encore davantage sur ses capacités à tenir cette cadence avec la réception de Tourcoing le 29 octobre et un déplacement en Ille-et-Vilaine pour défier le Pays de Fougères le 5 novembre, Poissy réalise un début de saison clinquant. Porté par une défense de fer (55 points encaissés en moyenne) et une constance à toute épreuve, Poissy a clairement les arguments pour lorgner sur les play-offs du championnat.