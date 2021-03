Basket – Rudy Gobert, Evan Fournier, Théo Maledon…, ces Français qui brillent en NBA

Ils sont onze. Onze français à vivre leur rêve américain, à porter un maillot d’une franchise NBA et à participer à la plus grande ligue de basket au monde.

Cette année, les fans de basket en France sont gâtés avec autant de représentants de l’Hexagone dans le pays de l’Oncle Sam et certains brillent dans leur équipe respective : Rudy Gobert, qui a fêté sa deuxième présence au All Star Game ce week-end, Evan Fournier, l’un des meilleurs marqueurs d’Orlando, et aussi la surprise Théo Maledon, qui progresse à

vitesse grand v à Oklahoma…

La NBA se met au français depuis plusieurs années, et cette association est plutôt réussie. Depuis la carrière grandissime de Tony Parker, mais également le joli parcours de Boris Diaw, le basket américain a appris à respecter la France et ses basketteurs. En effet, les Tricolores s’exportent de plus en plus dans la ligue américaine, pour le plus grand plaisir des fans de la balle orange en France, et certains représentants se sont fait un nom dans le pays de l’Oncle Sam.

Rudy Gobert, tête de gondole

Évidemment, le meilleur représentant français est Rudy Gobert, sans aucun doute. Le pivot du Utah Jazz, la meilleure franchise en ce moment au niveau de la forme, a signé un contrat XXL cet été (205 millions sur cinq ans) et a confirmé tout son talent depuis le restart en décembre dernier. Dominateur dans la raquette, le géant de 2m16 (28 ans) est une arme de destruction massive sur les parquets américains. Sa grande taille et ses longs bras sont des atouts de dissuasion et il oblige les attaquants à changer leur shoot quand ils pénètrent dans la raquette. Deux fois défenseur de l’année, celui qui a débuté sa 8ème saison aux USA brille encore et a été sélectionné pour la deuxième fois au All Star Game.

Avec Donovan Mitchell et lui, Utah a deux joyaux et possède la meilleure forme de la ligue. Une équipe collective, qui s’appuie sur les forces de tous ses joueurs et qui ambitionne peut-être le titre, étant donné les difficultés des Lakers ces derniers temps. La franchise de Los Angeles, tenante du titre, reste tout de même favorite dans les cotes de paris de la NBA mais Utah ne cesse de surprendre. Il faudra suivre, assurément, cette équipe toute la saison, et notamment Gobert, surnommé Gobzilla.

Maledon en progrès

Alors que Nicolas Batum se refait une santé dans l’autre franchise de la baie des Anges, avec les Clippers dans son rôle de sixième homme, Evan Fournier prouve aussi toutes ses qualités à Orlando. Dans une franchise qui va galère pour une place en play-off, il brille lorsqu’il est présent, mais également quand il est absent. Avec lui, les Magics jouent beaucoup mieux et apprécient volontiers son apport, d’environ 20 points par match. Le gamin de Saint-Maurice (Val de Marne) espère aussi rejoindre une autre franchise cet été avec un meilleur contrat à la clé, ou un objectif plus sérieux de prétendant au titre.

Mais le Français qui brille cette année, et qui surprend, n’est autre que Théo Maledon. Drafté à la 34ème position cet été, l’ancien de l’ASVEL, âgé de seulement 19 ans, saisit crânement sa chance du côté d’Oklahoma. Dans une équipe très jeune, il s’entend à merveille avec l’étoile montante Shai Gilgeous-Alexander et peut clairement incarner le futur de la franchise d’OKC. En pré-saison, il a commencé très fort et a, petit à petit, convaincu son coach de le mettre dans le 5 de départ. Résultat, Maledon, qui a 7,8 points de moyenne, brille en défense et apporte grâce à son Q.I basket au-dessus de la moyenne. Face à Brooklyn, l’un des autres candidats au titre, il a signé son record en carrière avec 24 points ! Il a aussi déjà réalisé un double-double. Des performances qui promettent pour l’avenir de Maledon, mais surtout du basket français dans la grande ligue !