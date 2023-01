C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre à l’ASA Sceaux, où un nouvel entraîneur prendra place ce soir contre les espoirs de l’ASVEL.

Chris Singleton n’est plus le coach de Sceaux depuis la trêve hivernale. C’est une information majeure, puisque le consultant NBA et basketball en général sur les chaînes de BeinSports, a démissionné de ses fonctions. Il était arrivé dans les Hauts-de-Seine en 2012. Pour le remplacer, le club ambitieux francilien a mis les petits plats dans les grands en faisant signer Frédéric Daguenet, libre de tout contrat depuis la saison dernière et son bail avec Saint-Amand (LFB). Une arrivée de poids pour permettre au club de franchir enfin le seuil de la LF2 d’ici la fin de saison ? l’avenir nous le dira.