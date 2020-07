Nanterre 92 et les Metropolitains engagés dans cette coupe d’Europe connaissent désormais leur groupe pour la saison prochaine. Nanterre se retrouve dans le groupe D avec les Grecs de Promitheas Patras, les Espagnols de Gran Canaria, les Italiens de Trento, les Slovènes de Ljubljana et les Turcs de Bursaspor. Les Metropolitains sont aux fixés au groupe B avec les Espagnols de Malaga, les Monténégrins de Podgorica, les Israëliens du Maccabi Rison, les Italiens de Brescia et les Allemands d’Ulm