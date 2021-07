Après avoir mis un terme à sa carrière de jouer, Julien Lamy endossera deux costumes la saison prochaine. En plus d’être manager du club, il sera également à la tête des filles du Plessis-Robinson en N3F. Un nouveau cycle va s’ouvrir à Villejuif. Ainsi, Clémence Mbala et Milica Kostovic, après 12 et 9 saisons consécutives à Villejuif quittent le club du Val-de-Marne laissant place à un nouveau chapitre qui devrait bel et bien s’écrire en N2F.