Volley – Elite (J16) – Levallois se rapproche des play-offs, ça sent le roussi pour le PUC, Charenton et l’USV

Chez les féminines, Levallois tient son rang en dominant l’IFVB en trois manches (3-0). Le club du LSC toujours troisième possède trois unités d’avance sur Bordeaux-Mérignac à deux journées de la fin de la saison régulière. Les play-offs approchent à grand pas. La marche était trop haute pour les trois autres clubs franciliens chez les trois premiers du championnat. Défaite 3-0 pour pour Clamart, Malakoff et Villejuif respectivement à Sens, Bordeaux et contre Evreux.

Villejuif, le PUC (B) et Charenton vers la relégation

Chez les garçons, on voit mal comment la lanterne rouge Villjuif va pouvoir éviter la descente dans la poule A. L’USV a concédé un revers logique en trois manches face à LISSP (0-3). Dans la poule B, ça sent aussi le roussi pour le PUC et Charenton. Le premier nommé n’a rien pu faire chez le leader Harnes (3-0). Dans le même temps, Conflans s’est montré solide à Marseille (0-3).