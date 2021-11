Après quatre journées, SportsCo IDF dresse un premier état des lieux des forces en présence.

Derrière le leader et le club taillé pour la montée, l’EC Orléans, on retrouve à une brillante deuxième place dans la poule C Chaville-Sèvres qui a gagné ses quatre matchs de la saison. Pour Malakoff, transfuge d’élite, la chute est encore plus dur. Le club du 92 a perdu ses trois premiers matchs. Place forte du volley féminin francilien, Argenteuil connaît des heures difficiles dans la poule D. Le club du 95 n’a toujours pas réussi à décoller de l’avant-dernière place et attend sa première victoire de la saison. Autre déception, celle de Villejuif qui naviguait encore au deuxième échelon national la saison dernière et qui se retrouve à fermer la marche après trois journées dans la poule E.