Le comité directeur de la Ligue nationale de Volley (LNV) a exposé les contours de la reprise des championnats professionnels. Ainsi, la Ligue AF commencerait le 26 septembre, tandis que la Ligue AM et la Ligue BM débuteront le 3 octobre. Par ailleurs, le Final Four de la Coupe de France masculine, dans laquelle le Paris Volley est qualifié, se tiendra les 26 et 27 septembre sur le site de Toulouse.