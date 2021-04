Après la victoire 3-0 à l’aller à Saint-Nazaire, le Plessis-Robinson n’est plus qu’à une victoire d’une accession historique en Ligue AM. L’entraîneur Cédric Logeais aborde ce retour, prévu samedi à domicile entre prudence et excitation.

Le bilan est pour le moment exceptionnel ?

Le PRVB peut monter cas en LAM en cas de succès samedi lors du match retour contre Saint-Nazaire

On a fait en effet une belle saison régulière, même si on a pas été épargnés par les blessures et la Covid-19. Cela a rendu un groupe très fort, on a vraiment un collectif qui peut performer et gagner contre n’importe qui. On dispute notre première finale, c’est génial.

Après avoir mis sur la touche Saint-Quentin, puis Nancy, vous voilà à une victoire de la montée, quelle est la recette gagnante ?

La solidarité et l’engagement sans failles des garçons, ils jouent les uns pour les autres. Le danger peut venir de partout et c‘est difficile pour les adversaires de lire notre jeu.

Le club n’a jamais été aussi proche de la montée qu’en Ligue AM, mesures-tu le chemin accompli ?

On a fait 50% du boulot. On se prépare à jouer dans les meilleures conditions ce match retour, mais c’est sûr qu’acquérir une montée, ce serait magnifique. Le regret c’est de ne pas avoir de public pour nous supporter, alors que tous les jours, nous recevons beaucoup de messages de soutien et ça nous booste. On sent qu’il y a une véritable effervescence autour de notre parcours.