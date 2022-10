Au terme d’un derby longtemps indécis samedi soir dans les entrailles de l’Espace Omnisports, le Paris Volley a remporté la première manche (1-3). Plus stable et plus efficace en fin de set, le club de la capitale a remporté son deuxième succès de la saison contre le PRVB, qui reste lui scotché à l’avant-dernière place. On jouait ce week-end la première journée de Ligue AF et le départ a été réussi pour le Stade Français St-Cloud Paris qui a maté Vandoeuvre-Nancy en quatre sets (3-1). En revanche, pour ses retrouvailles avec le haut-niveau, Levallois a chuté en trois sets contre Terville Florange (3-0