Le club de Levallois, qui s’est qualifié pour les play-offs cette saison, semble armé encore pour faire mieux la saison prochaine. En attendant l’arrivée de deux nouvelles recrues, cinq nouvelles joueuses garniront les rangs du club levalloisien la saison prochaine : Rosane Andrade Maggioni (Praia Clube), Lola Morillon (Quimper), Valentine Mortreux (Vandoeuvre-Nancy), Nicole Szyba (Stade Français paris St-Cloud) et la réceptionneuse-attaquante Nicole Oude Luttikhuis (Palmberg). L’ambition est de viser très haut, avec toujours les présences de Joffrin et Bennett : « On construit une équipe potentiellement plus forte que cette saison pour faire encore mieux », souligne l’entraîneur Frédéric Havas. Cinq départs sont également actés : Steux-Caleyron (arrêt), Hansson (études), Narbonne (études), Hoedl (Pays-Bas) et Bikatal (Evreux, LAF).